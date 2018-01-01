"Укртелеком" анонсировал новое повышение тарифов на телефонную связь

"Укртелеком" уже обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации.

В Украине снова может подорожать телефонная связь фото: podrobnosti.ua

С 1 ноября 2018 года предельные тарифы на фиксированную телефонию в Украине могут повыситься на 14%, заявил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

Он подчеркнул, что "Укртелеком" уже обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации с соответствующей просьбой.

"Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения", — отметил Шуранов.

По его словам, оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.

Шуранов аргументировал необходимость повышения тарифов ростом себестоимости связи в сельской местности, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, с июня в Украине выросли тарифы за пользование стационарным телефоном. "Укртелеком" поднял стоимость абонплаты на базовый пакет на 6 грн – до 74 грн в городах и почти до 70 грн для сельской местности.

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