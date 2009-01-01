"Укрзалізниця" под руководством Бальчуна потратила на свои подразделения в ЛДНР более 680 млн гривен

Только за 2016 год с нашей стороны на захваченные территории зашло более 2 тыс. вагонов леса, узнала нардеп.

УЗ не просто обеспечивает бесплатное функционирования железной дороги на оккупированных территориях, но и возит грузы, которые убивают наших солдат, считает политик bk55.ru

ПАО "Укрзалізниця" под руководством поляка Войцеха Балчуна потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории более 680 млн гривен.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Виктории Войцицкой, который она опубликовала на своей странице в Facebook.

"В случае "Укрзалізниця", то эта компания не просто обеспечивает бесплатное функционирования железной дороги на оккупированных территориях, но и возит грузы, которые убивают наших солдат. Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый — инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин", — отметила политик.

Более того, статистика перевозок, предоставленная УЗ, свидетельствует, что только за 2016 год с нашей стороны на захваченные территории зашло более 2 тыс. вагонов леса. "Кто контролировал, используется эта древесина для шахт, или для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?" — добавила народная избранница.

Так, по данным "Укрзалізниці", предприятие потратило на свои подразделения 681 млн 238 тыс. гривен.