Управление капиталом на рынке Форекс

Каждый трейдер, работающий с торговым терминалом metatrader 4, легко сможет реализовать на практике выбранный метод управления капиталом

всерьез заинтересовались валютным рынком Форекс, наверняка вам уже приходилось слышать о таком понятии, как Money management. Что представляет собой система управления капиталом на рынке Форекс и для чего она так необходима каждому трейдеру? С этими вопросами вы сможете разобраться в ходе прочтения нашей статьи.

Итак, управление капиталом на рынке преследует две главные цели:

— Риск и потенциальная прибыль.

— Игнорирование факторов, которые невозможно доказать математически.

На финансовом рынке система управления капиталом является ведущим моментом, который способствует достижению прибыли. Но при этом многие новички, доверившиеся рекламе, продолжают надеяться на то, что смогут получать прибыль простыми нажатиями клавиш, не уделяя при этом внимания фундаментальному и техническому анализу. Конечно, подобные попытки не могут закончиться успешно. Поэтому "жизнь" таких энтузиастов на финансовом рынке заканчивается очень быстро.

Но если вы все же решили достичь успехов, получать не только хорошую, но и стабильную прибыль в процессе торговли, Money management придется использовать на каждом шагу и оптимизировать его в соответствии с другими параметрами системы. Не стоит забывать и о том, что методы управления капиталом также бывают разными:

1. Метод торговли фиксированным лотом. Предпочитающим данную систему трейдерам предстоит определить для себя оптимальный рабочий лот, который в последующем и будет использоваться для ведения торговли. В этом методе не учитываются результаты предыдущих сделок и изменение суммы на балансе. Поэтому по мере роста депозита процент риска снижается, но вместе с тем снижается и потенциальный доход от трейдинга.

2. Метод торговли фиксированной фракцией. В этом случае трейдер ведет торговлю определенным процентом от депозита. Поэтому риск на протяжении всего сеанса остается одинаковым при изменении величины депозита.

3. Метод торговли фиксированной порцией. Данная методика редко используется новичками в силу своей сложности, однако при умелом подходе доказывает свою эффективность. В процессе работы трейдер увеличивает размер рабочего лота путем заработка по его составляющим необходимого количества пунктов. В результате по мере роста количества торгуемых лотов сумма для увеличения позиций будет расти соизмеримо с количеством лотов. При этом для отдельных лотов количество пунктов будет оставаться неизменным.

Каждый трейдер, работающий с торговым терминалом metatrader 4, легко сможет реализовать на практике выбранный метод управления капиталом, воспользовавшись для этого имеющимися инструментами. Но прежде чем подвергать риску собственные инвестиции, вам стоит в совершенстве овладеть системой Money management, воспользовавшись для этого возможностями демонстрационного счета.