Урезание финансирования Россией. Кураторы предложили главарям "ДНР" "завести" волонтеров — эксперт

Россияне хотят, чтобы террористам помогали "активисты", написал Тымчук.
В то же время военный эксперт уточнил, что такая рекомендация была дана на фоне сокращения страной финансовой поддержки псевдореспублики.
"… российскими кураторами рекомендовано главарям "ДНР" развивать "волонтерское движение и потенциал общественных организаций" для помощи "государственным структурам республики", — отметил политик.
По его словам, в рамках организационной помощи по такому направлению "на декабрь запланирован визит "официальной делегации ДНР" в Санкт-Петербург, целью которого является "обмен опытом по организации волонтерского движения", а также налаживание тесного сотрудничества по данным вопросам с представителями общественных организаций РФ".
Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на подконтрольной Киеву части востока Украины "судьи" террористической "ДНР" ежемесячно платят в "верховный суд" дань в размере от одной до пяти тысяч долларов, деньги передаются кураторам из РФ.