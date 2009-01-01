Урезание финансирования Россией. Кураторы предложили главарям "ДНР" "завести" волонтеров — эксперт

Россияне хотят, чтобы террористам помогали "активисты", написал Тымчук.

В РФ хотят помочь боевикам организовать "волонтерское движение" Reuters

На захваченной части Донецкой области российские кураторы порекомендовали главарям самопровозглашенной "ДНР" развивать "волонтерское движение", написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что такая рекомендация была дана на фоне сокращения страной финансовой поддержки псевдореспублики.

"… российскими кураторами рекомендовано главарям "ДНР" развивать "волонтерское движение и потенциал общественных организаций" для помощи "государственным структурам республики", — отметил политик.

По его словам, в рамках организационной помощи по такому направлению "на декабрь запланирован визит "официальной делегации ДНР" в Санкт-Петербург, целью которого является "обмен опытом по организации волонтерского движения", а также налаживание тесного сотрудничества по данным вопросам с представителями общественных организаций РФ".

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на подконтрольной Киеву части востока Украины "судьи" террористической "ДНР" ежемесячно платят в "верховный суд" дань в размере от одной до пяти тысяч долларов, деньги передаются кураторам из РФ.