"Уровень очень низкий". Международные эксперты оценили ВВП Украины

По росту ВВП Украина в 2018 году будет опережать страны СНГ, однако в абсолютных цифрах этот рост будет маленьким.

Эксперты оценили ВВП Украины elise.com.ua

В Украине ВВП на душу населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах.

Об этом рассказал директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, сообщает zn.ua со ссылкой "Українські Новини".

"Если посмотреть на ВВП на душу населения, выраженный в долларах, то картина очень плохая. ВВП составит чуть больше 2 тыс. долларов (в 2017-2018 годах). Можно, конечно, его привести к паритету покупательной способности, тогда он будет около 5 или 6 тыс. долларов, но точно так же другие страны можно привести. Если ВВП на душу населения такое низкое, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным", — рассказал Совгира.

По данным Moody's, в России ВВП на душу населения в следующих годах будет выше 10 тыс. долларов, в Казахстане — более 8 тыс. долларов, в Беларуси — более 6 тыс. долларов, в Азербайджане — более 4 тыс. долларов, в Армении приблизится к 4 тыс. долларов.

"Абсолютный уровень ВВП в Украине очень низкий. Конечно, если курс сильно не изменится, то ВВП через пару лет повысится до 3 тыс. долларов, еще через 3-4 года — до 4 тыс. долларов. Я специально смотрел ВВП Украины в лучшие времена: в 2008 году номинальный ВВП в долларах был около 8 тыс. долларов, а в 2013 - около 4 тыс. долларов. Сейчас 2 тыс. долларов. Сколько должно пройти лет, чтобы население зажило, как до кризиса?", — отметил представитель Moody's.

Он также спрогнозировал, что по росту ВВП Украина в 2018 году будет опережать страны СНГ, однако в абсолютных цифрах этот рост будет маленьким.

"Последние 10 кварталов действительно наблюдается рост ВВП, но если посмотреть на его абсолютный объем, то он недотягивает до 100 млрд долларов. Хотя в 2013 году он был больше 180 млрд долларов, то есть сейчас в долларах он в 2 раза меньше, чем был до этого. Также если посмотреть на покупательную способность, то доходы населения сильно упали", — добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещает украинцам рост экономики и десятки тысяч новых рабочих мест.