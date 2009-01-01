"Ужатая" Россия. Что заставило Путина сократить расходы на оборону

Хозяин Кремля понимает, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться и впредь, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин Главред

Заявление президента РФ Владимира Путина о сокращении военных расходов в 2018 году было вызвано необходимостью "ужимания" российского бюджета.

Об этом Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"В России сегодня практически не растет ВВП. РФ очень увеличила армию, колоссально нарастила наступательные силы, которые находятся на территории других стран: Сирии, Украины, Армении, Беларуси. То есть основы для увеличения военного бюджета исчерпаны, нет роста ВВП. Следовательно, военный бюджет нужно либо сохранять на прежнем уровне, либо сокращать", — говорит политический эксперт.

"А сокращать — нужно, ведь в следующем году Россия должна проводить Чемпионат мира по футболу, что потребует вливания огромных средств. Соответственно, по каким-то статьям России придется "ужиматься". "Ужаться" по другим направлениям Путин уже не может, потому что в России сложная внутренняя ситуация. Сокращать затраты на содержание национальной гвардии, подразделений полиции, судов, прокуратуры она не может, ведь как-то нужно удерживать Кавказ, где напряжена ситуация, куда вовлечены очень большие деньги для поддержания стабильности в регионе. Поэтому, конечно же, денег на министерство обороны в тех объемах, которые были, нет", — подчеркнул экономист.

"Кроме того, в России наверняка учли, что не будут расти цены нефть. А если цена на нефть марки Brent будет удерживаться на уровне 48—52 доллара за баррель, а российская нефть будет стоит не больше 44—46, значит, у России не будет денег и от нефти", — уверен директор Института трансформации общества.

Он также предположил, что у России могут возникнуть проблемы с газом: "Американский сланцевый газ может серьезно уменьшить доходы российского "Газпрома". Уже сейчас складывается впечатление, что вторая ветка "Северного потока" строиться не будет. А это значит, что не произойдет и увеличения экспорта газа в Западную Европу, особенно — в Германию".

"И, естественно, сказываются санкции. Путин понимает, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться и впредь. Потому что все российские высокотехнологические уклады работают на импортном оборудовании, а для него где-то нужно закупать запчасти и обслуживать его импортными составляющими — а где их брать, если России их продавать не будут? Значит, России придется вкладывать деньги в новые секторы экономики, а инфраструктура там очень слабая", — напомнил эксперт.

"Именно такой комплекс причин привел к решению сократить затраты на оборону", — резюмировал Олег Соскин.

Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в комментарии "Главреду", почему Россия сокращает расходы на армию.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Сокращение затрат на армию: как изменятся военные операции и обороноспособность России?"