США хотят сократить финансовую помощь другим странам

Чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны, сказал Малвейни.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Fox News.
В то же время чиновник уточнил, что нововведение позволит сэкономить средства, необходимые на увеличение расходов на оборону.
"Главная идея здесь элементарная: чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны", — отметил Малвейни.
Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет государства на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.