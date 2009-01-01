США хотят сократить финансовую помощь другим странам

Чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны, сказал Малвейни.

Белый дом, иллюстрация Reuters

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни сообщил, что США планируют сократить объемы, предоставляемой другим странам.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Fox News.

В то же время чиновник уточнил, что нововведение позволит сэкономить средства, необходимые на увеличение расходов на оборону.

"Главная идея здесь элементарная: чем меньше тратится денег за рубежом, тем больше будет потрачено внутри страны", — отметил Малвейни.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет государства на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.