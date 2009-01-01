В Донецке горняки массово увольняются, а в Макеевке — бунтуют и требуют зарплату

В Харцызске рабочим заводов настойчиво предлагают вступать в 1-й "армейский корпус" ДНР.

Горняки, иллюстрация УНИАН

оставшиеся без работы и средств к существованию горняки массово увольняются с шахт.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на шахте им. Засядько оккупационной администрацией существенно снижена зарплата, в связи с чем недовольные шахтеры увольняются по собственному желанию (с начала марта 2017-го по настоящий момент уволилось около 500 человек).

Аналогичная ситуация наблюдается на ОАО "Харцызский трубный завод" и "Харцызский сталепроволочно-канатный завод "Силур" (оба предприятия де-факто не функционируют с начала "торговой блокады"), где недовольным работникам настойчиво предлагают вступать в ряды 1-го "армейского корпуса" ДНР.

А на шахте "Щегловская-Глубокая" (Макеевка) зарплату не выплачивают вообще, в связи с чем в трудовом коллективе звучат призывы к проведению массовых акций гражданского неповиновения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке горняки шахты Скочинского 4 месяца сидят без зарплаты: крепей нет, уголь девать некуда.