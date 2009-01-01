В Донецке мелкий бизнес обложили поборами на поздравления ветеранов и "День освобождения Донбасса"

Физлицам придется раскошелиться на 1000 руб., мелким предприятиям до 8000 руб.

Донецк dongazeta.com

"управление экономики и промышленности администрации" потребовало от районных администраций города предоставить до 11 сентября отчеты об использовании средств, ранее собранных в принудительном порядке с представителей местного бизнеса под предлогом финансирования мероприятий с участием ветеранов.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ранее руководство райадминистраций ДНР оккупированного Донецка дало указание своим сотрудникам "проконтролировать сбор средств" с представителей малого бизнеса (физлица-предприниматели — 1000 руб., другие предприятия (от 10 работников) — от 3000 до 8000 руб.) для поздравления ветеранов и покрытия расходов на празднование "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков" (8 сентября).

В случае отказа предпринимателей предоставлять средства, последним угрожали налоговыми и другими проверками, с последующим прекращением их коммерческой деятельности, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что со ссылкой на волонтера Семена Кабакаева, что на оккупированной территории Донецкой области все предприятия — банкроты и живут за счет дотаций России.