Новая программа ставит целью достижение экономической стабильности и поддержку структурных реформ.

Украине предложили помощь в размере 1 млрд евро ТСН

Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету ЕС и Европарламенту выделить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Комиссия предлагает 1 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины. Важно, что ЕС стоит (вместе с Украиной), и это (МФП) поддержит страну. Мы рассчитываем, что Европейский парламент, Совет ЕС и государства-члены утвердят это решение", — написал Домбровскис в Twitter.

Представитель Европейской комиссии Александр Винтерштайн отметил, что "Европейская комиссия утвердила предложения по новой программе макрофинансовой помощи на сумму 1 млрд евро для Украины, чтобы поддержать стабилизационные и структурные реформы".

"Новая программа ставит целью достижение экономической стабильности и поддержку структурных реформ, на что были направлены и три предыдущие МФП", — пояснил евро чиновник.

Также представитель ЕК отметил, что условием для получения помощи будет реализация реформ, разработанных для того, чтобы "реагировать на уязвимые места в украинской экономике".

Отметим, что это уже четвертая программа, по которой Киев получает макрофинансовую помощь от Брюсселя. С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами. Из этой суммы 1,61 млрд было выделено в 2014 и 2015 годах в рамках первой и второй программ МФП. В апреле 2015 года ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы.

Напомним, ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Киев обсуждает с Еврокомиссией финансовую помощь на ближайшие два года и намерен получить в 2018-19 годах в рамках проекта финансовой помощи от Еврокомиссии 1,8 млрд евро.