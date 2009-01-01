В Европарламенте хотят отменить роуминг для Украины и ввести новые санкции против России

В Европарламенте предлагают рассмотреть на ноябрьском саммите новые санкции против России.

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые с анкции в отношении России

Такие предлагаемые меры накануне саммита программы ЕС "Восточное партнерство", который запланирован на 24 ноября, содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе, сообщает Радио Свобода.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

Такая модель "плюс" может быть предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства", Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей", говорится в документе.

Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября, предлагает, чтобы Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком разработала план создания "нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц "Восточного партнерства", которые достигли наибольшего прогресса в реформах".

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Кроме того, проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, вспомнив о действующем в ЕС положении о том, что "любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Европейском союзе, если она соответствует "копенгагенским критериям" и демократическим принципам и придерживается основных свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права".

Этот проект до его рассмотрения полным составом Европарламента в ноябре еще может претерпеть изменения.

Сейчас в странах Евросоюза работают над текстом так называемой "Брюссельской декларации", которая должна быть одобрена участниками саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре.

Главные споры идут вокруг того, должно ли в декларации быть предложение о "признании европейских стремлений" Украины, Молдовы и Грузии. Такое предложение уже было в "Рижской декларации" предыдущего саммита "Восточного партнерства" 2015 года, но сейчас, по сообщениям дипломатов ЕС, против этой фразы выступают Германия и Нидерланды.

Как сообщалось, 10 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.

По его словам, также ведется работа по введению доступных транспортных сообщений между Украиной и ЕС, привлечению лоукостов, увеличению способностей пограничных пунктов пропуска.

Как известно, послы ЕС продлили санкции против России еще на полгода.