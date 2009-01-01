В Европе арестованы более полтонны золота, украденного окружением Януковича

Общая сумма ущерба, причиненного режимом экс-президента Украине, составляет десятки миллиардов долларов, отметил Енин.

Виктор Янукович Reuters

Заместитель генерального прокуроразаявил, что несколько недель назад в одной из европейских стран арестовали более полтонны золота, украденного окружением беглого экс-президента

Об этом он рассказал в интервью INSIDER.

В то же время чиновник подчеркнул, что общая сумма ущерба, причиненного режимом бывшего лидера Украине, составляет около 40 млрд долларов.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полтонны", — отметил зам генпрокурора.

Ранее в Украине у окружения Виктора Януковича конфисковали 1,1 млрд долларов, позже деньги были зачислены на счета Государственного казначейства, таким образом, они пополнили бюджет страны.