В Европе призвали прекратить строительство российского газопровода в обход Украины

Европа не заинтересована в появлении нового газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил депутат Европарламента от правящей немецкой партии ХДС (Европейская народная партия), член Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Манфред Вебер, сообщает Euobserver.

"Мы должен остановить "Северный поток-2", потому что наша безопасность, дорогие друзья, является более важным приоритетом, чем зарабатывание денег", — сказал Вебер.

Ранее еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что Европа не заинтересована в появлении нового газопровода "Северный поток-2", который лоббирует Россия, и поддерживает украинский маршрут транзита российского газа.

Напомним, в Германии федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети страны пять проектов, связанных с расширением "Северного потока".

"Главред" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза.

Ранее политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что США будут препятствовать проекту "Северный поток-2", так как он вредит Украине.