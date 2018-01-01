В Европе рассказали, что пообещал Порошенко за помощь в 1 миллиард евро

Евросоюз проконтролирует результаты борьбы с коррупцией в Украине.

Петр Порошенко УНИАН

После саммита ЕС-Украина в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал условие, на котором Киеву выделили 1 миллиард евро

"Эта помощь предоставляется на условиях продолжения реформ, за которые поручился лично президент Порошенко", - цитирует Юнкера ТАСС.

По его словам, Евросоюз проконтролирует результаты борьбы с коррупцией в Украине, чтобы оценить возможность выделения Киеву помощи.

Ранее в понедельник Совет ЕС подтвердил решение о предоставлении Украине 1 млрд евро помощи.

"Перед саммитом ЕС-Украина Евросоюз согласился выделить Украине еще миллиард евро в виде макрофинансовой помощи", - сообщается в Twitter организации.

Накануне сообщалось, что Вашингтон пообещал Киеву, что президент США Дональд Трамп не станет поступаться интересами Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы получили четкие заверения американской стороны, что интересы Украины будут учтены и защищены", - рассказал источник Reuters в дипломатических кругах Украины.

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