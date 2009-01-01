В Евросоюзе рассказали, при каких условиях дадут Украине 600 миллионов

Третий транш украинцы получат тогда, когда мораторий на экспорт леса-кругляка снимут.

Украина должна выполнить еще ряд условий, прежде чем Европейский Союз предоставит ей третий транш в 600 миллионов евро

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, президент Европейской Комиссии Юнкер несколько недель назад уже беседовал по этому вопросу с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Тогда он отметил, что для украинского правительства будет достаточно подать законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка для того, чтобы начать процесс предоставления второго транша.

"Такой проект № 6035 уже зарегистрирован в Верховной Раде, и это позволит Европейской Комиссии начать внутренний процесс консультаций относительно предоставления указанного транша. Положительный результат можно ожидать в течение даже не месяцев, а недель", — пояснил Мингарелли.

По его словам, того, что проект был зарегистрирован в Раде, уже достаточно для выделения второго транша. Впрочем, третий транш украинцы получат именно тогда, когда мораторий таки снимут.

"Это (снятие моратория, — ред.) будет условием для предоставления третьего транша. И в этом случае третий транш никогда не будет предоставлено", — подчеркнул Мингарелли.

Он не назвал точной даты, когда именно Евросоюз предоставит Украине третий транш, впрочем, перечислил еще ряд условий для государства. В частности, по его словам, между периодами выделения денег должен быть перерыв минимум три месяца.

"Для предоставления третьего транша есть несколько условий, отдельно в таких сферах, как борьба с коррупцией, государственное управление, фискальная политика, энергетика и юстиция, а также дерегуляция, среда для ведения бизнеса и торговли, а также таможня. Все эти условия оговорены в двустороннем Меморандуме взаимопонимания, подписанном как Украиной, так и ЕС в 2015 году. Их выполнение будет значительным вкладом в процесс реформирования Украины", — сказал Мингарелли.

Напомним, МВФ и Украина подписали меморандум, таки образом сняты преграды для нового транша.