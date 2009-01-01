В ФГИ планируют пустить с молотка блокпакеты трех облэнерго

Трубаров отметил, что сейчас проводится оценка, которая определит начальную стоимость пакетов акций.

Планируется пустить с молотка блокпакеты трех облэнерго news.allcrimea.net

В начале декабря Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу блокирующие пакеты акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" и еще 13 предприятий.

Об этом сообщил на своей станице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

"Фонд государственного имущества Украины в начале декабря выставит на биржевые торги блокирующие пакеты акций, так называемые "двадцатьпятки", "Донбассэнерго", "Сумы-", "Одессаоблэнерго" и еще 13 предприятий", — написал он.

Трубаров отметил, что сейчас проводится оценка, которая определит начальную стоимость пакетов акций.

По его словам, до конца года ФГИУ выставит на продажу "Укрнефтепродукт", "Укрхудожпром", "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", "Научно-производственное предприятие "Система", "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал", "Тернопольское объединение "Текстерно", "Индустриальную стекольную компанию" и другие объекты малой приватизации.

Труаров также сообщил, что на завершающем этапе находится подготовка более 30 предприятий малой приватизации, которые будут продаваться через Prozorro.Продажи.

Напомним, ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".

При этом 16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 млн грн, 18 августа были проданы 25% акций "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 млн грн и 25% акций "ДТЭК Западэнерго" по цене на 20% выше стартовой - 417,2 млн грн, а 31 августа 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" по стартовой цене 728,236 млн грн и 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" по цене в 2 раза выше стартовой – 1, 005 млрд грн.

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы "Систем Кэпитал Менеджмент", управляющей активами Рината Ахметова.

В начале октября Фонд государственного имущества Украины запустил повторную процедуру приватизации 25% государственных пакетов акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго", которые не были реализованы из-за отсутствия заявок. Фонд планирует снова выставить эти активы на продажу, но после проведения их переоценки.