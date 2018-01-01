В Германии стартовало строительство "Северного потока — 2"

Ещё не все страны одобрили строительство нового газопровода.

В Германии начали строить «Северный поток — 2» nord-stream2

Строительство началось в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, пишет "Немецкая волна".

Работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приёмной станции, а также здания техобслуживания начаты, несмотря на то что ещё не все страны одобрили строительство газопровода.

Недавно "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока".

Ранее "Газпром" заявил о готовности построить "Северный поток-3". По словам Миллера, в компании готовы выслушать предложения из Европы.

Кроме того, "Газпром" озвучил перспективы транзита газа через Украину. Российский газовый монополист ожидает предложений от украинской стороны. При этом в компании подчеркнули, что ныне действующий контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах, "даже при перемене местом солнца и луны".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram