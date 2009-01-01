В Горловке чиновникам запретили выезд в Украину: пугают "пытками" и "допросами" в СБУ

СБУ может узнать сколько денег у "республики".

Блокпост боевиков в Горловке Соцсеть

В оккупированной боевиками и российскими военными Горловкепродолжают зажимать гайки местным чиновникам.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, работники "исполкома" Горловки ознакомлены под подпись с письмом руководства "министерства финансов" ДНР, по которому работникам финансовых отделов "органов местной власти" запрещается выезд на подконтрольную украинской власти территорию.

Запрет аргументирован вероятностью задержания сотрудников "госучреждений" ДНР правоохранительными органами Украины, которыми во время бесед "осуществляется физическое и психологическое воздействие на задержанных" с целью получения информации о финансовом состоянии "органов местного самоуправления" "республики" (счета, переводы, распределение средств и т.п.), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о слухах ДНР, что СБУ выкрала базу данных "полицейских" и похищает их родственников.