В Госфинмониторинге установили, что Янукович и его окружение "отмыли" 200 миллиардов

Выявлены сотни финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных Януковичем.

Янукович и его окружение «отмыли» 200 млрд гривен УНИАН

Беглый экс-президент Виктор Янукович и его окружение "отмыли" порядка 200 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете работы Государственной службы финансового мониторинга за 2016, обнародованном на "Правительственном портале".

В госслужбе выявили сотни финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением незаконным способом.

Отмечается, что за весь период проведения расследований (март 2014-декабрь 2016 годов) подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов).

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривен.

"По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1,54 миллиарда долларов США", — отмечается в отчете.

По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 миллиона долларов США, 15,87 млн евро и 135,010 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее стало известно, что Янукович не приедет в Киев на допрос в Генпрокуратуру по делу о госизмене, который назначен на 27 января.