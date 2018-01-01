В Госстате рассказали, на сколько ускорилась в Украине инфляция

Украина, инфляция, деньги, статистика, цены

24 Канал

В Украине уровень потребительской инфляции в марте нынешнего года увеличился до 1,1% (по сравнению с 0,9% в феврале).

Соответствующее сообщение во вторник, 10 апреля, опубликовали представители Государственной службы статистики Украины.

В годовом измерении уровень роста потребительских цен снизился до 13,2% с 14% по итогам февраля.

Базовая инфляция в марте ускорилась до 1,4% (в феврале она была зафиксирована на уровне 0,6% и 0,7% – в январе). При этом в годовом измерении она также замедлилась – до 9,4% (с 9,6% в феврале и 9,7% в январе).

Инфляция за три месяца, январь-март в Украине составила 3,5% (базовая – 2,7%).

Напомним, ранее в Нацбанке дали прогноз по поводу того, способна ли замена бумажных банкнот спровоцировать инфляцию.