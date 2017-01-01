В Госстате рассказали, на сколько вырос дефицит внешней торговли Украины

В ведомстве обнародовали статистику по данному вопросу за минувший год.

Украинский импорт превышает экспорт uprom.info

Негативное сальдо (ситуация, когда импорт товаров превышает экспорт) внешней торговли Украины товарами за период с января по ноябрь минувшего года увеличилось более чем в 2,2 раза (в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года) − до $ 5,2 млрд.

Соответствующую информацию опубликовали представители Государственной службы статистики (Госстат). В ноябре прошлого года негативное сальдо внешней торговли товарами составило 8,7 млн, в то время как в октябре – 0,8 млн, а в сентябре – 3,1 млн.

За вышеуказанный период экспорт товаров увеличился на 20,6% (+,8 млрд), составив ,5 млрд. При этом Украина увеличила импорт на 27,5% (+$ 9,6 млрд) – до ,7 млрд.

Непосредственный коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (в позапрошлом году – 0,9).

Кроме того, в Госстате отметили, что внешнеторговые операции украинских бизнесменов осуществлялись с партнерами из 221 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина вышла в лидеры по экспорту необычного зимного инвентаря.