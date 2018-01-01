В Харькове учительницу задушили веревкой, фото с места преступления

Возможный злоумышленник уже задержан, отметили в полиции.

В Харькове убили 53-летнюю учительницу, подозреваемый задержан hk.npu.gov.ua

В Харькове в собственной квартире веревкой задушили 53-летнюю учительницу и унесли ценные вещи.

Преступление совершено на ул. Клочковская, подозреваемый уже задержан, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным ведомства, возможным злоумышленником является 41-летний иностранец, мужчина делал ремонт в квартире погибшей.

"В день убийства мужчина пришел к женщине, чтобы забрать у нее деньги, которые она якобы была ему должна за ремонт. Между ними завязался конфликт", — рассказал заместитель начальника Шевченковского отдела полиции Андрей Грязев.

Потом злоумышленник "схватил веревку и задушил хозяйку жилья". "Мужчина снял с женщины золотые серьги, прихватил телефон, банковскую карточку и скрылся", — добавил замначальника.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

В Харькове убили 53-летнюю учительницу, подозреваемый задержан hk.npu.gov.ua

Напомним, в конце марта в Харькове возле одного из ресторанов несколько злоумышленников открыли огонь из автомата по группе людей, пострадали двое мужчин, один из них умер в больнице.

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