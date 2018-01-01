В Кабмине рассказали, когда военные получат увеличенные пенсии

По словам представителей украинского правительства, пенсии будут перечислены по справкам уполномоченных структур, в которых люди проходили службу.

с 1 января нынешнего года среднее повышение пенсий для военных составит 1,5 тысячи гривен ubr.ua

Пенсионный фонд Украины начнет перечислять повышенные пенсии бывшим военнослужащим со второй половины марта-начала апреля нынешнего года.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Кабмина.

"Военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут перечислены по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу − Минобороны, МВД и другие. Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд", − говорится в тексте.

В Кабмине особо отметили, что в случае пересчета будут учитываться такие факторы − оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

Также стало известно, что отдельно будут пересчитываться пенсии, назначенные лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел. Для них будут учитываться в том числе и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016-го.

При перерасчете с 1 января нынешнего года среднее повышение пенсий составит 1,5 тысячи гривен. С 1 января 2019-го к данной сумме прибавят еще 750 гривен, а с 1 января 2020-го − еще 750.

Напомним, в конце января протестующие военные пенсионеры блокировали здание Кабмина на улице Грушевского в Киеве.