В Кабмине рассказали о "плане Маршалла" для Украины: 50 млрд инвестиций и 8% роста экономики

Финальный проект должен быть предложен к саммиту Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября.

рассчитан на перспективу до 10 лет и предусматривает как минимум 5 млрд евро прямых инвестиций в развитие экономики ежегодно для обеспечения экономического роста в 6-8%.

Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Мы должны использовать двухсторонние отношения между Украиной и Литвой для помощи, консультаций, формирования конкретной стратегии во временной линейке на 2018-2020 годы как среднесрочной перспективы. В перспективе этот "план Маршалла" — до 10 лет. Мы говорим о не менее 5 млрд евро в год, и мы говорим об очень важном аспекте — росте экономики на 6-8%", — сказал Кубив.

При этом вице-премьер отметил, что уже к 23 сентября правительство Украины подготовит конкретные предложения по механизмам реализации плана, а финальный проект должен быть предложен к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября. Средства на реализацию плана Украина совместно с Литвой планируют привлечь от пула международных партнеров и инвесторов, среди которых — ЕС, США, Канада, Япония, Европейский инвестиционный банк, финансовые институты Литвы и другие организации.

"В феврале или в марте следующего года намечается конференция доноров, которые участвовали бы в реализации этого "плана Маршалла", — сказал экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, присутствовавший на брифинге.

При этом Кубилюс отметил, что Украине нужна реальная мотивация для проведения необходимых реформ, которой для Литвы в свое время стала перспектива членства в ЕС, а для нашей страны в среднесрочной перспективе — повышение уровня жизни граждан через рост экономики.

Справка. "План Маршалла" для Украины является инициативой Литовской Республики для помощи нашей стране, который предусматривает, среди прочего, план экономической, финансово-инвестиционной поддержки, включая последовательное усиление стратегического диалога Украина — страны Запада для обеспечения евроинтеграции Украины. Инициатива "План Маршалла для Украины" предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики, а также поддержку реформ, направленных на экономический рост Украины, создание новых инструментов финансирования инвестиций, а также поддержку малого и среднего предпринимательства.