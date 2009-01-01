В Кабмине рассказали, сколько Украина потеряла из-за торгового и транзитного эмбарго России

Украина прилагает усилия для восстановления нарушенных торговых связей, отметил Кубив.

Флаги Украины и России, иллюстрация

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговлизаявил, что прямые потери Украины от введенного Россией в 2016-м продуктового, торгового ив отношении украинских товаров составляют порядка 400 млн долларов.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

В то же время собеседник агентства уточнил, что в общем ущерб от запретов, введенных РФ, оценивается в около 1 млрд долларов.

"Россия не только приостановила договор о зоне свободной торговли, который действовал с 2011 года, но и ввела продовольственное эмбарго на некоторую продукцию из Украины, запретила транзит украинской продукции в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику", — отметил чиновник.

По его словам, "прямые потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более 0,4 млрд долларов… самые большие потери — в сфере экспорта электрических машин, ядерных реакторов, котлов, продуктов неорганической химии, черных металлов".

"И это, повторюсь, только прямые потери. В общем оцениваем ущерб приблизительно в 1 млрд долларов", — добавил министр. При этом Украина прилагает усилия для восстановления нарушенных торговых связей.

"Мы работаем в двух направлениях. С одной стороны — подали иск в ВТО против РФ об ограничении транзита. В этом деле есть четкие юридические аргументы, неопровержимые доказательства и поддержка ключевых зарубежных партнеров, среди которых ЕС и США", — сказал Кубив.

"С другой стороны — не теряем рабочего контакта с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. Вплоть до 2020 года должны выполнить ориентировочный график проведения совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества", — заявил первый вице-премьер.

"… активно участвуем в международных форумах и выставках, чтобы продолжать экономический и политический диалог с этими странами. Из ближайших мероприятий — Международная специализированная выставка "Экспо-2017" в Астане", — отметил Кубив.

Напомним, в начале июля 2016 года Кабинет министров продлил продуктовое эмбарго на российские товары до 31 декабря 2017-го в ответ на новые ограничения, введенные против Украины властями РФ.