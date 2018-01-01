В Китае объяснили, почему закупают украинскую кукурузу вместо американской

Получать разрешения на обработку генетически модифицированной кукурузы в Китае стало гораздо сложнее.

В Китае закупают украинскую кукурузу аgro-semena.com

В Китае некоторые покупатели отменили покупку кукурузы из США и перешли к конкурирующему поставщику из Украины, поскольку Пекин усилил контроль над переработкой генетически модифицированных культур.

"Трейдеры в этом году более склонны покупать кукурузу в Украине, потому что она без ГМО и не требует разрешения на переработку. Даже те, кто заказал американскую кукурузу, отменили заказ и переключились на Украину", — сказал аналитик Shanghai JC Intelligence Черри Жанг, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, любое длительное изменение в настроениях одного из крупнейших импортеров кукурузы заставит беспокоиться американских фермеров, которые готовятся собирать большой урожай в этом году и это может привести к росту напряжения в торговых отношениях между Китаем и США.

Отмечается, что Китай в прошлом году увеличил закупки американской кукурузы, которая в основном является генетически модифицированной, что способствовало росту внутренних цен.

Однако в этом году источники отмечают, что получать разрешения на обработку генетически модифицированной кукурузы в Китае стало гораздо сложнее. Это побудило компании обратиться к закупкам немодифицированной кукурузы в Украине.

Министерство сельского хозяйства Китая не ответило на запрос с просьбой прокомментировать данную информацию.

В прошлом году Украина поставила две трети китайского импорта, который, в целом, составил 2,38 млн тонн, а США поставили четверть объемов импорта кукурузы.

По информации одного из трейдеров, цены на экспорт из Украины подскочили из-за увеличенного спроса и вышли на самый высокий уровень с июля 2016 года, составив 180 долларов за тонну.

"Сегодня кукурузе из США трудно заходить из-за вопроса с ГМО. Получить разрешение на переработку ГМО очень сложно. Я заказал 7000 тонн американской кукурузы, но должен был отменить заказ и обратиться в Украину", — сказал торговец кукурузой с востока Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина за пять дней исчерпала годовые квоты на поставки пшеницы и кукурузы в Евросоюз.