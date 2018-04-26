В Китае заявили о готовности к торговой войне с США

Многие китайские предприятия сократили инвестиции в США.

Китай готов к торговой войне с США РИА Новости

В Китае подготовили план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США

"Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона", — заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

По его словам, "на протяжении долгих лет китайские предприятия инвестировали в бизнес на территории США, что поспособствовало созданию рабочих мест и стало серьезным вкладом в экономическое развитие США".

Он подчеркнул, что из-за существующей сейчас неопределенности в инвестиционной сфере многие китайские предприятия сократили инвестиции в США или вообще отказались от планов обосноваться на американском рынке, передает РИА "Новости".

"Мы надеемся, что США будут предпринимать больше действий в соответствии с нормами экономического развития, будут приспосабливаться к тенденциям глобального экономического развития, что поспособствует долгосрочному и стабильному развитию как экономики США, так и всей глобальной экономики", — сказал Гао Фэн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговый дефицит в отношениях США с Китаем составляет 500 млрд долларов, а объем краж интеллектуальной собственности приравнивается к 300 млрд долларов и ввел гигантские пошлины на товары из Китая.

В посольстве Китая в Вашингтоне попросили США не начинать торговую войну, иначе Пекин будет вынужден защищать свои законные интересы любыми методами. Вслед за этим Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары.

Позднее Китай пошел на попятную в торговой войне с США. Си Цзиньпин заявил о готовности сделать ряд шагов по улучшению отношений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram