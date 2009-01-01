В Конгрессе США одобрили военную помощь Украине на 150 миллионов — нардеп

Штаты могут предоставить нашей стране летальное оружие оборонительного характера, отметила Фриз.

Флаги США и Украины, иллюстрация ukroboronprom.com.ua

В США палата представителей Конгресса одобрила закон об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года, в котором предусмотрено выделение 150 млн долларов на

Об этом нардеп, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам безопасности госинформационных систем комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз написала в Facebook.

В то же время она уточнила, что документ (резолюция 174, внесена республиканкой Лиз Чини) поддержал 371 политик, а 48 — высказались против.

"… средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, включая, в частности, предоставление летального оружия оборонительного характера и оснащения", — отметила народная избранница.

Также средства могут пойти на логистическую помощь, поддержку разведки армии и сил национальной безопасности, обучение личного состава украинских Вооруженных Сил и тому подобное. "Документ должен быть утвержден Сенатом Конгресса", — добавила Фриз.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет государства на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.