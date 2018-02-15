В Крыму Россия остановит добычу газа из-за суда с Украиной — РБК

Позиции России по Одесскому месторождению в рамках арбитража оцениваются как юридически слабые.

В Крыму Россия остановит добычу газа telegraph.co.uk

Россия прекратит добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны — Одесском из-за межгосударственным спора с Украиной в международном арбитраже.

"Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия ворует природные ресурсы на морском шельфе Украины", — пишет РБК со ссылкой на источники.

Исковое заявление Украины не публиковалось, разбирательства конфиденциальны, но источник издания утверждает, что по Одесскому месторождению претензии Киева сформулированы следующим образом: Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. И прекращение добычи — это тактический ход, формальный способ снять эту претензию. При этом вопрос о возвращении Украине контроля над месторождением, по его словам, не стоит.

По словам двух федеральных чиновников, прекратить добычу на Одесском месторождении — рекомендация Министерства иностранных дел.

Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года ("Спор, касающийся прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе"). Киев требует не только защиты своих морских прав, но и возмещения ущерба.

Суд касается незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи.

В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, "доказательную базу" по тому, как Россия нарушает права Украины в Черном море.

После этого у Москвы будет возможность ответить на эти факты и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года, следует из процедурного приказа суда.

По словам источника издания, Одесское месторождение далеко не первостепенный вопрос в этом процессе, главная тема — это Крымский мост. Украина заявляет о своих претензиях в связи с ограничением навигации через Керченский пролив из-за строительства моста.

Источники издания, близких к федеральным Минэнерго и Минприроды, оценивают позиции России по Одесскому месторождению в рамках арбитража как юридически слабые.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента аннексии Крыма Россия из украинских месторождений на шельфе Черного моря выкачала миллиарды кубометров газа.