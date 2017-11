В Литве раскрыли детали "плана Маршалла" для Украины

В Литве представили так называемый "план Маршалла" для Украины , который предусматривает большую поддержку для малого и среднего бизнеса.

Документ был представлен послам стран-участниц Программы Восточного партнерства, информирует издание Delfi.

Как заявил посол Украины в Литве Владимир Яценковский, "план Маршалла" стал европейским благодаря Литве.

"Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017–2020 года, а затем это стало европейским планом, вновь благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит в Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира", — сказал Яценковский.

Также стали известны детали плана. Так, в течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 миллиардов евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

В Литве политики и дипломаты настаивают на том, чтобы так называемый "план Маршалла" для Украины был поддержан на саммите Восточного партнерства, который запланирован на ноябрь.

В то же время министр иностранных дел Литвы Линкявичюс уже призывает называть этот план "Европейским планом" для Украины. Он также отметил, что помощь Украине нужно предоставлять как можно быстрее.

Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще есть. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали от войны, от бюрократии, от лишений, — сказал он.

