В Лондоне завершились слушания сторон по делу о "долге Януковича"

Судья Уильям Блэр поблагодарил стороны за изложенные позиции и за очень полезные выступления.

В Лондоне слушается дело о "долге Януковича" profi-forex.org

В Высоком суде Англии завершились слушания позиций сторон по иску России к Украине относительно кредита, который правительство экс-президента Виктора Януковича получило от России зимой 2013 года.

По сообщению ВВС Украина, слушания продолжались три дня.

Судья Уильям Блэр поблагодарил стороны за изложенные позиции и за очень полезные выступления.

Он пообещал как можно скорее сообщить о своем решении.

В четверг в суде выступали юристы обеих стран: Россию представлял Марк Говард, а Украину — Банким Танки.

Украина называет кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти, и не признает его суверенным долгом.

Российская сторона настаивает на том, что Украина до моратория в декабре 2015 года обслуживала кредит, следовательно, признав его государственным.

Отметим, что Россия обратилась в высокий суд Лондона с иском к Украине в феврале 2016 года. Предметом спора является кредит, выданный в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Путиным и тогдашним президентом Украины Януковичем путем выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в список бумаг, прошедших реструктуризацию, из-за отказа РФ от участия в этом процессе. Российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов, что запрещено соглашением с владельцами реструктурированных облигаций.

МВФ в декабре прошлого года признал долг Украины перед РФ официальным, при этом смягчив требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит продолжить сотрудничество с нашей страной даже при условии неуплаты долгов.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по "российским" бондам, а впоследствии решением Верховной Рады этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет, однако не грозит особым дискомфортом для нашей страны, при этом решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга.

Напомним, ранее экономисты в комментарии "Главреду" объяснили, есть ли основания связывать вопрос возвращения Киевом долга Москве и очередных траншей МВФ.