В МЭРТ похвастались снижением уровня теневой экономики Украины, инфографика

Детенизация стала результатом укрепления тенденции посткризисной стабилизации экономики, утверждают в министерстве.

В МЭРТ сообщили, что в Украине снизился уровень теневой экономики "РБК-Украина"

В Украине в январе-сентябре 2017 года, по предварительным подсчетам, уровень теневой экономики снизился на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года — до 33% внутреннего валового продукта.

Детенизацию сдерживает низкий уровень доверия к институтам власти, сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы, наличие неподконтрольных Киеву территорий на Донбассе, говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

В МЭРТ сообщили, что в Украине снизился уровень теневой экономики Скриншот с документа Министерства экономического развития и торговли

В разрезе видов экономической деятельности значительные темпы детенизации были продемонстрированы, в частности, в операциях в финансовой и страховой деятельности (уровень теневой экономики снизился до 49% в январе-сентябре 2017 года с 53% за такой же период в 2016-м) и в операциях с недвижимым имуществом (до 38% с 46%).

В МЭРТ сообщили, что в Украине снизился уровень теневой экономики Скриншот с документа Министерства экономического развития и торговли

По данным ведомства, детенизация стала результатом укрепления тенденции посткризисной стабилизации экономики, улучшения ожиданий бизнеса и населения, ослабления инвестиционных рисков на фоне макрофинансовой стабилизации и продолжения реформирования экономики.

Ранее эксперты Международного валютного фонда проанализировали период с 1991 года по 2015-й и выяснили, что средний размер теневой экономики украинского государства составляет 44,8% ВВП.