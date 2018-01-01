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В Минэнерго назвали сведения о "ядерной сделке" с Россией фейком

Сегодня, 14:18

Министерство не восстанавливает сотрудничество с РФ, а полностью прекращает, подчеркнул Насалик.

Насалик
Минэнерго не восстанавливает сотрудничество с РФ по вопросу строительства завода для производства ядерного топлива, отметил Игорь Насалик УНИАН
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство не восстанавливает сотрудничество с Российской Федерацией по вопросу строительства завода для производства ядерного топлива.

Размещенное в СМИ якобы письмо Минэнерго является фейком, рассказал чиновник во время заседания Кабмина, пишет УНИАН.

"Министерство не восстанавливает сотрудничество с Россией, а полностью прекращает. Все документы были опубликованы на сайте Минэнергоугля", — отметил он.

Ранее СМИ писали, что Игорь Насалик отправил письмо первому заместителю гендиректора "Росатома" Кириллу Комарову, в нем назвал необходимостью возобновление совместных проектов и предложил провести встречу.

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Теги:  
Минэнерго, Россия, сотрудничество, ядерное топливо
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