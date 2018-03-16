В Минэнерго предложили заплатить из бюджета долги за свет потребителей в ОРДЛО - СМИ

Предложение содержится в законопроекте об особенностях погашения задолженностей на оптовом рынке электроэнергии.

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Специалисты Министерства энергетики и угольной промышленности предложили погашать за счет средств государственного бюджета задолженности за электроэнергию потребителей перед предприятиями, делающими поставки на временно оккупированные территории Луганщины и Донетчины.

Такое сообщение в пятницу, 16 марта, опубликовал портал "Наші гроші".

Согласно обнародованным данным, именно такое предложение содержится в законопроекте об особенностях погашения задолженностей на оптовом рынке электроэнергии, вынесенном накануне на рассмотрение отраслевого комитета Кабмина.

В документе также упоминается, что с июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа, а также ликвидировано ГП "Энергорынок". На данный момент его дебиторская задолженность составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская - 28,1 млрд грн. Именно поэтому специалисты.

Минэнерго ищут пути для ликвидации этих задолженностей. В приложениях к законопроекту не указана сумма задолженностей потребителей электроэнергии в ОРДЛО. Предполагается, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабмин Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине резко повысят тарифы на электричество и газ.