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В Минфине рассказали, какие банки будут платить пенсии и зарплаты бюджетникам

Сегодня, 15:49

Информацию озвучили в пресс-службе украинского финансового ведомства.

Минфин
Вывеска Минфина УНИАН
Члены конкурсной комиссии Министерства финансов определили 34 банка, имеющих право выплачивать пенсии, денежную помощь и зарплату работникам бюджетных учреждений.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства, в понедельник, 7 мая.

Согласно обнародованным данным, полный перечень выглядит следующим образом – "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "УкрСиббанк", "Идея Банк", "Креди Агриколь", "Пиреус", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Альянс", "Львов", "Индустриалбанк", "МТБ", "Пивденный", "Полтава-банк", "ПУМБ", "Восточно-украинский банк "Грант"", "Мегабанк", "Скай","Юнекс", "Коммерческий индустриальный", "Универсал", "Кредит-Днепр", "Радабанк", "Восток", "Банк инвестиций и сбережений", "Конкорд", "Мотор-Банк", "Аккордбанк", "Кристалбанк".

Напомним, ранее стало известного, какие банки в Украине стали самыми убыточными.

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Теги:  
Украина, банки, пенсии, бюджетники, зарплаты, Минфин
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