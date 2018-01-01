В Минфине рассказали, какие банки будут платить пенсии и зарплаты бюджетникам

Информацию озвучили в пресс-службе украинского финансового ведомства.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства, в понедельник, 7 мая.
Согласно обнародованным данным, полный перечень выглядит следующим образом – "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "УкрСиббанк", "Идея Банк", "Креди Агриколь", "Пиреус", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Альянс", "Львов", "Индустриалбанк", "МТБ", "Пивденный", "Полтава-банк", "ПУМБ", "Восточно-украинский банк "Грант"", "Мегабанк", "Скай","Юнекс", "Коммерческий индустриальный", "Универсал", "Кредит-Днепр", "Радабанк", "Восток", "Банк инвестиций и сбережений", "Конкорд", "Мотор-Банк", "Аккордбанк", "Кристалбанк".
Напомним, ранее стало известного, какие банки в Украине стали самыми убыточными.
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