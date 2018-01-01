В Минфине разработали еще один акциз на сигареты: подробности

Представители ведомства закончили разработку соответствующего законопроекта.

Сигареты в розничной продаже REUTERS

Специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.

Как сообщается в разработанном ведомством законопроекте, данный коэффициент будет применяться в случае их продажи по цене ниже 1,65 от минимального акциза.

"В соответствии с Директивой (Европейского союза – "Главред") удельный вес акцизного налога в средневзвешенной розничной цене табачных изделий должен составлять как минимум 60%. При этом сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за 1000 штук", – сообщается в пояснительной записке к документу.

По мнению специалистов Минфина, что введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам и улучшит уровень конкуренции на рынке табачной продукции.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какая новая опасность подстерегают заядлых курильщиков.

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