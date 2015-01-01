В Мининфраструктуры одобрили повышение ж/д тарифов

Глава "Укрзалізниці" не уточнил, на сколько вырастет стоимость ее услуг.

Украинские поезда, иллюстрация УНИАН

Тарифный комитет Мининфраструктуры утвердил повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году, предложенное в проекте финансового плана

Об этом на пресс-конференции заявил глава предприятия Войцех Балчун, пишет УНИАН.

В то же время управленец не уточнил, на сколько вырастет стоимость услуг.

"Тарифный комитет министерства утвердил нашу позицию по повышению тарифов на следующий год", — отметил он, не сказав, какой процент повышения в конечном итоге согласовало ведомство.

Напомним, в конце июля Кабмин одобрил политическое решение предоставить все полномочия для реформы "Укрзалізниці", госкомпания получила новый состав правления, в которое вошли "семь самураев".