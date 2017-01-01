В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев заняты в теневой экономике

В профильном ведомстве высказались по актуальному для экономической жизни страны вопросу.

В нынешнем году количество занятых в теневой экономике жителей Украины сократилось на 0,3 млн и составляет 3,7 млн человек.

С таким заявлением в четверг, 28 декабря, на брифинге выступил глава Министерства социальной политики Андрей Рева, сообщает "РБК-Украина".

"У нас в неформальном секторе, то есть в теневой экономике, было занято в прошлом году, по оценкам экспертов, 4 млн человек. Сейчас количество занятых в теневой экономике снизилось почти на 300 тысяч", - заявил чиновник.

По словам Ревы, сотрудники органов местного самоуправления активнейшим образом создают структурные подразделения, которые осуществляют контроль заработной платы с соблюдением законодательства. Сейчас такие подразделения работают в 102 городах Украины.

Напомним, ранее Рева заявлял о том, что работодателей обяжут брать на работу людей старше 45 лет.