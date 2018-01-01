В Минюсте рассказали, какие предприятия являются самыми злостными неплательщиками зарплат в Украине

Информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

Руководство Министерства юстиции Украины в рамках программы по принудительному взысканию долгов по заработным платам составило рейтинг компаний, являщихся самыми крупными должниками в стране.

Как во понедельник, 2 апреля, сообщают представители пресс-службы ведомства, лидерами по зарплатным долгам стали: 1) Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (74 млн гривен), николаевский "Судостроительный завод имени 61 Коммунара" (30 млн гривен), ФК "Металлист" (Харьков) – 29 млн гривен.

"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - заявили чиновники.

Кроме того, уже в ближайшем будущем в ведомстве планируют создать новые рейтинги задолженности по зарплатам - распределенные по регионам Украины.

НАпомним, ранее в Минюсте рассказали, как будут взыскивать штрафы с российского газового монополиста "Газпрома".