В Москве задержан один из основателей корпорации ИСД

Олега Мкртчана обвиняют в растрате средств, предоставленных государственными банками.

Олега Мкртчана задержали в Москве sport-express.ru

По подозрению в растрате средств в Москве задержан один из основателей "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан , рассказал бизнесмен Сергей Тарута.

"По моей информации, Мкртчан задержан. Ему выдвигают обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка , которые использовались как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", — заявил Тарута "Украинской правде".

Тарута отметил, что Мкртчан не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

"Насколько мне известно, его задержали на два месяца для следственных действий", — сообщил Тарута.

В то же время бизнесмен напомнил, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД, ведь в 2014 году его активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых он оспаривает.

"А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах.", — добавил Тарута.