В МВФ назвали ключевое условие для предоставления нового транша Украине

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, считают в МВФ.

В МВФ призвали Украину к рыночным ценам на газ rus.ruvr.ru

Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил о том, что Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ.

При этом в МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года, сообщает Reuters.

Также отмечается, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

"На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ — и коммунальные тарифы не исключение — определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет", — сказал он.

В то же время Люнгман не сообщил, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

Напомним, ранее в МВФ назвал требование, без выполнения которого Украина транша не получит.