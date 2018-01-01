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В МВФ рассказали о самых важных условиях выдачи Украине очередного транша кредита

Сегодня, 19:05

Информацию озвучил глава Департамента коммуникаий МВФ Джерри Райс.

МВФ эмблема
эмблема МВФ Reuters
Принятие депутатами Рады закона об антикоррупционном суде с поправками по рекомендациям Венецианской комиссии, критически важно для того, чтобы Украину продолжал кредитовать Международный валютный фонд.

Соответствующее заявление в четверг, 17 мая, сделал в Вашингтоне (округ Колумбия) глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Гораздо больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвертого пересмотра (программы сотрудничества с Украиной и перевода пятого транша –"Главред"). Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее - критически важно", - цитирует его "УНИАН"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина выплатила очередную часть долга МВФ.

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Теги:  
Верховная Рада, Украина, МВФ, кредит, транши, антикоррупционный суд
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