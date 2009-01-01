В Нацбанке намерены масштабно обновить дизайн гривневых банкнот

В главном финансовом регуляторе наметили изменение дизайна национальной валюты.

Гривню хотят подвергнуть редизайну Українські новини

Сотрудники Национального банка разрабатывают очередное обновление дизайна для всего ряда гривневых купюр.

С таким заявлением сегодня, в четверг, 16 ноября, выступил глава Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, сообщает портал "Українські Новини".

"Мы недавно начали проводить смену дизайна банкнот больших номиналов: 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. Мы работаем над обновлением дизайна всего ряда банкнот. Национальный банк постоянно работает над этими вопросами. О введении в обращение новых номиналов или нового дизайна сообщаем вовремя", - сказал он.

По словам Зайвенко, все данные о введении в обращение или выведении из него купюр или монет публикуются только после принятия соответствующего решения правления Нацбанка, в которых указаны конкретные сроки этих процессов.

Напомним, ранее в Нацбанке предложили отказаться от выпуска мелких монет.