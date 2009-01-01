В Нацбанке не подтверждают отставку Гонтаревой

В НБУ не подтверждают информацию об отставке Гонтаревой.

Валерия Гонтарева. Пресс-служба НБУ

В Национальном банке Украины не подтверждают информацию относительно отставки главы ведомства Валерии Гонтаревой.

Как сообщает Нацбанк Украины в Facebook, в ответ на запросы СМИ, пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ.

Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе Правления. Такого сообщения не было, а следовательно, информация не соответствует действительности. Сейчас все члены Правления работают по плану и имеют плотный график работы", — отмечают в НБУ.

Напомним, ранее сообщилось о намерении Валерии Гонтаревой уйти в отставку. Впрочем, по словам собеседников издания, официально заявление она не писала, однако заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности. Также источники сообщили, что данную инициативу поддержал президент Петр Порошенко, и Гонтаревой уже ищут замену