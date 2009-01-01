В Нацбанке объяснили ослабление гривны к доллару

"Нафтогаз" не покупает валюту на рынке, отметил Чурий.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

Заместитель председателя Национального банказаявил, чтов конце августа — начале сентября связано с временными факторами, в частности, с получением бизнесом возмещения НДС.

Об этом он рассказал на брифинге в Нацбанке, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что для украинской валюты "фундаментальные факторы продолжат оставаться благоприятными".

"В конце августа — начале сентября обменный курс гривны несколько ослабился, что, по мнению НБУ, связано с временными факторами", — сказал замглавы регулятора.

По его словам, среди них — получение бизнесом возмещения НДС и снижение в этой связи объемов продажи валюты, что вызвало повышенный спрос на нее. Кроме того, сыграл свою роль психологический фактор — опыт предыдущих лет, когда гривна обесценивалась к доллару в осенние месяцы.

"… фундаментальные факторы продолжат оставаться благоприятными, а традиционные осенние факторы уже играют меньшую роль, поскольку НАК "Нафтогаз" не покупает валюту на рынке, Министерство финансов более равномерно возмещает НДС, при этом поступает выручка от экспорта урожая", — добавил Чурий.

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.