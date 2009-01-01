В Нацбанке объяснили, почему цены в Украине ползут вверх

В НБУ прогнозируют увеличение уровня инфляции и незначительный рост ВВП.

С 1 января 2017-го в Украине повысилась в два раза минимальная зарплата , которая на сегодня насчитывает до 3,2 тысяч гривен.

Повышение "минималки" негативно повлияет на инфляцию, потому что вырастут цены, но положительно — на экономику, которая дополнительно прибавит 0,5%.

Такое мнение высказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий в интервью ЛИГА.net.

"По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель — 8% (плюс/минус 2%). Повышение "минималки" имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно положительно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой — увеличит инфляцию на 1%", — отметил Чурий, добавив, что "даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%".

Уже на этой неделе Нацбанк презентует свой обновленный инфляционный отчет, где представит экономические прогнозы.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман инициировал повышение минимальной зарплаты с нового года в два раза — до 3200 гривен, а также уравнять показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как известно, в ООН спрогнозировали Украине в 2017 году ускорение роста экономики до 2%.