В Нацбанке рассказали, как будут округлять чеки после отмены чеканки монет

Представители регулятора заявили, что округление должно быть справедливым.
При расчетах необходимо будет округлять сумму после прекращения дополнительной чеканки в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В финансовой структуре напомнили, что полностью изыматься из обихода монеты не будут. Однако с 1 июля наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.
Согласно принятому Нацбанком постановлению, с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.
"Национальный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при безналичных расчетах округления не предусмотрены.
Как ранее сообщалось, НБУ заменит монеты и банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.
Напомним, эксперты утверждают, что замена банкнот монетами не приведет к инфляции в стране.