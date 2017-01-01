В Нацбанке рассказали, когда может прекратиться программа сотрудничества с МВФ

Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, подчеркнул замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Программа сотрудничества с МВФ может прекратиться 24tv.ua

Если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится, заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества", — сообщил Сологуб в интервью "Українським новинам".

По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится.

"Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", — ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.

Напомним, ранее В МВФ рассказали, что не так с украинской пенсионной реформой.