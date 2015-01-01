В Нацбанке рассказали, когда Украина ожидает четвертый транш МВФ

Гонтарева также отметила, что "все мировое сообщество" поздравило Нацбанк и Украину с национализацией "Приватбанка".

По ее мнению, этому способствовали успешная национализация "Приватбанка" и принятие госбюджета на 2017 год, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы уже готовимся (к 4-му траншу). В январе, думаю, будем получать следующий транш", —сказала она.

Гонтарева также отметила, что "все мировое сообщество" поздравило Нацбанк и Украину с национализацией "Приватбанка". Она напомнила, что проблема крупнейшего в стране банка была детально прописана в последнем меморандуме между Фондом и Украиной при получении третьего транша кредита EFF.

Что касается других обещаний Фонду по этому меморандуму, в частности, по земельной и пенсионной реформам, то, по мнению главы Нацбанка, Украина жизненно нуждается в них, однако выполнение их можно перенести в следующий транш.

"Надо очень спешить делать реформы", — подчеркнула Гонтарева, напомнив, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.

Напомним, ранее экс-министр Виктор Суслов рассказал, почему Украина не сможет прожить без денег МВФ.