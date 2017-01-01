В Нацбанке рассказали, сколько Украина должна МВФ

Информацию озвучил зампредседателя НБУ Олег Чурий.
Такую информацию в понедельник, 22 января, озвучил зампредседателя НБУ Олег Чурий, сообщает "УНН".
"Долговые обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долларов США, а обязательства Министерства финансов перед МВФ – 4,9 млрд долларов США. Всего 12,1 млрд долларов", – заявил чиновник.
Как уточнил Чурий, на данный момент активы Нацбанка составляют 18,8 млрд долларов США (валовый резерв), а обязательства НБУ составляют 9,1 млрд долларов США – это кредиты МВФ, находящихся на балансе, и обязательства перед другими кредиторами (Госказначейством, кредит, взятый в Центральном банке Швейцарии и т.д.).
Кроме того, собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют около 9,7 млрд долларов США.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нацбанке рассказали, когда может прекратиться программа сотрудничества с МВФ.